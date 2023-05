Perché Luis Sal non fa più Muschio Selvaggio? È stato avvistato a Napoli da Bubi

Il comico Luis Sal è stato avvistato a Napoli da Davide bubi, il ragazzo di Brescia amico di Rita De Crescenzo.

Luis Sal non è più a Muschio Selvaggio insieme al suo amico Fedez, che è rimasto solo a condurre.

Il comico ultimamente sta pubblicando dei contenuti in giro per l'Europa, ma nessuno con Fedez, mancano anche gli auguri per Vittoria e Leone, ai quali era molto affezionato.

Voci di corridoio parlano di una possibile storia d'amore con Fedez, e di un limite posto da Chiara Ferragni nei confronti di suo marito: o lui o lei, il cantante avrebbe dovuto scegliere tra i due.

Molti fan si sono posti la domanda soprattutto perchè la distanza con Luis è avvenuta a partire dalla tensione creata tra i Ferragnez dopo Sanremo e il bacio con Rosa Chemical, e dopo lo scoop pubblicato da Fabrizio Corona.

Luis ha anche pubblicato una foto con la sua ragazza, con la quale scrive di starci da più di due anni, Marta Fasciani.