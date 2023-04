Tapiro a Fedez per la vacanza a Dubai: «La coerenza non è una mia virtù. Chiara? Ho molto da farmi perdonare»

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegna il Tapiro d’Oro, l’ottavo della carriera, a Fedez per la recente vacanza a Dubai con Chiara Ferragni e figli. Il rapper ha parlato con grande franchezza smentendo le voci di una crisi con la moglie.

Tapiro a Fedez per la vacanza a Dubai: «La coerenza non è una mia virtù. Ho molto da farmi perdonare con Chiara» (Credits uff. st. Striscia la notizia)

Valerio Staffelli ha raggiunto Fedez per chiedergli della famosa vacanza di Dubai che ha generato così tante polemiche: «Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?», chiede il tapiroforo di Striscia.

«Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì», risponde Fedez.

Steffelli gli chiede "lumi" sulla presuta crisi tra lui e Chiara Ferragni , ma il rapper ironizza «Allora ci stringeremo di più»

E sulle spese pazze durante il soggiorno nella città degli Emirati Arabi Uniti, molto contestate sui social, il cantante aggiunge: «Uno può spendere i propri soldi come vuole».

Nega invece di avere problemi con Luis Sal, amico e co-conduttore - ma da qualche tempo scomparso - del podcast Muschio Selvaggio. «In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone».