Chiara Ferragni e Fedez, la vacanza a Dubai lascia dubbi: «Non sembrate felici...». Quel dettaglio notato dai fan

Chiara Ferragni e Fedez sono appena tornati dalla vacanza trascorsa a Dubai insieme ai figli Leone e Vittoria. La famiglia Ferragnez è partita prima delle vacanze di Pasqua, per trascorrere qualche giorno in totale relax nell'hotel di lusso in cui hanno alloggiato.

Le polemiche per la coppia più social, si sa, sono sempre dietro l'angolo. E superata la critica alla cifra esplosiva per la bistecca ordinata dalla Ferragni, ecco che gli haters puntano nuovamente alla tanto discussa crisi tra i due coniugi. Scopriamo cosa hanno notato i fan.

È dalla serata finale del Festival di Sanremo che i Ferragnez fanno i conti con la bufera mediatica che si è creata attorno a loro per una presunta crisi di coppia che, secondo quanto scrivono gli utenti sui social, stanno vivendo ancora oggi e la vacanza a Dubai lo dimostra. Sarà davvero così? Non per tutti. Nelle foto della vacanza condivise su Instagram dalla queen delle influencer i fan hanno avanzato l'ipotesi che la crisi possa ancora esserci.

«A mio parere questa non sembra una bella vacanza per voi, i vostri volti non irradiano gioia... anzi sembra che non vediate l‘ora di tornare in Italia», ha commentato un utente. E non è l'unico ad aver notato questo dettaglio. Tra le altre cose, pare che l'imprenditrice digitale stia evitando di pubblicare contenuti insieme al solo marito Fedez: il rapper, secondo quanto hanno notato i fan, appare soltanto negli scatti insieme ai figli. Ma quindi... il sentimento tra Chiara e Fedez si è davvero affievolito o sarà soltanto l'ennesima voce di gossip che non trova nessun fondamento?