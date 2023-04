Chiara Ferragni, sfortuna dopo il viaggio in Sudafrica: «Valigia persa sia all'andata che al ritorno»

«Il miglior viaggio della mia vita». Didascalia semplice ma diretta quella scritta da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. Il «trip» citato è quello in Sudafrica: l'imprenditrice digitale ha trascorso una settimana con i suoi amici più cari. Un viaggio bello, sì, ma non senza imprevisti.



Cosa è successo

Un safari in Sudafrica a bordo di una jeep e alla scoperta di tigri, leoni e altri animali della savana. Chiara Ferragni si è goduta una breve vacanza aggiornando con numerose foto e video i suoi follower.

Mentre rientrava a nella città di Milano, dai colori pi griggi rispetto a quelli dei paesaggi africani, Chiara , si è imbattuta in una brutta sorpresa: all'aeroporto la Ferragni ha scoperto che la sua valiga è stata smarrita. Prima volta? Macché. Anche all'andata le valige di tutto il gruppo erano andate perse, con quella dell'influencer che aveva richiesto qualche giorno in più per essere ritrovata.

Chiara Ferragni non ha perso tempo, aggiornando i suoi followers con una storia e incolpando la compagnia con cui ha viaggiato: «Grazie Lufthansa per aver perso la mia valigia entrambe le volte».