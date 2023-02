Rosa Chemical, chi è l’ex fidanzata Bibi Santi: l'attrice hard coinvolta nel tentato omicidio del trapper Simba La Rue

Con quel bacio repentineo e inaspettato rifilato al collega Fedez, si è preso tutti i riflettori durante la finale del Festival di Sanremo 2023. Ma non è stata la prima volta che il rapper e cantautore classe '98 Rosa Chemical - pseudonimo di Manuel Franco Rocati - sale agli onori delle cronache e fa discutere.

Il suo nome era già stato accostato a quello dell'ex fidanzata, nota al pubblico per essere finita nel recente passato al centro di una faida a colpi di rime e coltellate tra trapper, Barbara Boscali: 31 anni, residente a Treviolo in provincia di Bergamo, attiva nel mondo dell'hard, su OnlyFans e Tik Tok con il nome d'arte "Bibi Santi". Ma soprattutto, arrestata nell'ottobre 2022 perché accusata di essere la mandante del tentato omicidio del trapper Simba La Rue, suo ex compagno. Al momento si trova agli arresti domiciliari ed è in attesa di processo.

Il tentato omicidio dell'ex fidanzato

La vicenda giudiziaria in cui è rimasta coinvolta Boscali riguarda l'episodio dell'accoltellamento ai danni trapper 20enne Simba La Rue - al secolo Mohamed Lamine Saida, fidanzato di Boscali all'epoca dei fatti contestati - avvenuto il giugno 2022 per mano del rivale "Samir", membro della banda del cantante e rapper padovano Baby Touché.

La rappresaglia, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era stata organizzata in risposta al presunto rapimento di Touché, occorso circa due settimane prima, proprio ad opera di La Rue. Dalle intercettazioni risultava che la donna avrebbe attirato Simba in trappola perché stanca delle botte e delle umiliazioni subite da parte del fidanzato.

«Volevo solo che anche Simba venisse umiliato un po’ visto che mi continuava ad umiliare, ma non avrei mai pensato che lo avrebbero accoltellato», aveva detto la 31enne lo scorso agosto durante il suo interrogatorio di garanzia.

Boscali è stata arrestata nell'ottobre 2022 insieme ad altro quattri affiliati della banda di Touché. La donna si trova adesso agli arresti domiciliari, a seguito dell'istanza di scarcerazione presentata dal suo legale e accolta dal Tribunale del Riesame.

La stessa sorte era toccata per Simba La Rue, arrestato per una sparatoria avvenuta a luglio 2022 in corso Como a Milano. Ma ques'ultimo è da pochi giorni rientrato al carcere di San Vittore per aver violato - secondo l'ordinanza firmata dal gup milanese Giulio Fanales - le regole dell'isolamento domiciliare.

Rapper Simba la Rue torna in carcere, ai domiciliari in casa dei genitori anche «una ragazza seminuda sdraiata sul divano»

La storia di Bibi Santi con Rosa Chemical

Prima di essere fidanzata con Simba La Rue, Boscali aveva avuto nel 2021 una relazione con Rosa Chemical.

«Non sono più fidanzata con Rosa Chemical. Ognuno si sta facendo la propria vita, ognuno fa quello che vuole», scriveva la 31enne in un post su Instagram datato 2021, con cui annunciava ai follower la fine della relazione.

Sempre via social la pornoattrice aveva diffuso alcuni screenshot di conversazioni avvenute tra lei e il cantante torinese, alludendo al fatto che quest'ultimo le avesse raccontato bugie nel dirle che l'amava e che non desiderava nessun'altra persona al di fuori di lei.