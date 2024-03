«Sono andato a letto con 4mila donne, per avere questi numeri ho faticato tanto». Ma non è come sembra

Mick Blue è un attore porno molto famoso nel suo genere ed è anche molto apprezzato per le sue performance in scena. Il pornodivo austriaco che, attualmente vive in California, negli Stati Uniti, ha rilasciato una recente intervista in cui racconta di essere stato con più di 4000 donne nella sua vita. Esperienze che fanno parte della sua vita privata ma anche di quella lavorativa. Al Daily Star, Blue ha spiegato che non tutti i giovani di oggi sarebbero in grado di raggiungere i suoi numeri.

L'intervista di Mick Blue

Mick Blue è stato intervistato dal Daily Star al quale ha raccontato: «L'esperienza che mi ha regalato il set in tutti gli anni in cui ho lavorato, è stata fondamentale anche per approcciarmi alle donne fuori dal set.

Come muovermi, come flirtare... Tutte queste cose. Fortunatamente il mio fisico ha sempre retto: sono in formissima, ma devo dire per essere attraenti bisogna sempre mantenersi attivi. Grazie al mio aspetto, sono stato con più di 4000 donne nella mia vita. Devi essere mentalmente forte per avere successo in questo settore perché non è affatto facile. Non tutti i ragazzi che sognano di fare il porno possono farlo perché non hanno la forza mentale per affrontare questo percorso. Ho avuto la fortuna di iniziare ad allenarmi nel Ju-Jitsu brasiliano che mi ha dato delle vere e proprie lezioni di vita. Quando vai su un set e fallisci, non è mai colpa dell'attrice e può essere difficile accettare i propri errori».

Il successo di Mick Blue

Mick Blue, nel settore del porno, è uno dei migliori attori in circolazione. La sua carriera è stata davvero brillante: ha vinto più di 50 premi, ha girato oltre 5550 scene di sesso ed è anche stato eletto come Performer dell'anno da AVN in tre occasioni.