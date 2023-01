Shakira dà strega alla mamma di Piqué, lei risponde sui social: lo sfottò confonde i fan

Shakira e la separazione (assolutamente non pacifica) dall'ex giocatore del Barcellona Gerard Piqué sta tenendo banco da mesi. Proprio nei giorni scorsi la popstar colombiana ha rilasciato una nuova canzone, Music Session #53, che parla del tradimento di Piqué, della sua nuova fiamma e anche dell'ex suocera. Stando a quanto rivela l'entourage dell'ex calciatore, Shakira e la mamma di Piqué non sarebbero mai andate d'accordo e il gesto che ha fatto la cantante lo dimostra.

La suocera paragonata a una strega

Shakira, dopo aver pubblicato il pezzo che è schizzato in cima alle classifiche di tutto il mondo, ha sistemato sul proprio terrazzo un pupazzo che rappresenta una strega e l'ha rivolto verso casa della sua ormai ex suocera. Il gesto plateale ha fatto il giro dei social e i fan della popstar sono letteralmente impazziti, tanto che si sono presentati sotto casa di Shakira con delle casse e la nuova hit a tutto volume.

La reazione della mamma di Piqué

Ciò che però, ha lasciato un po' sorpresi i fan di Shakira, è stata la reazione della sua ex suocera. La mamma di Piqué infatti, avrebbe messo un like a tale affermazione della cantante: «Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stron*o, la colpa è solo sua». I fan si dividono: alcuni pensano che la signora abbia messo il mi piace alla frase per dimostrare alla popstar che la segue e sa quello che fa, altri semplicemente pensano si sia trattato di un errore ormai irrimediabile.