Sonia Bruganelli, la tenera dedica al figlio Davide Bonolis: «Ti aspetto». I fan: uguale al papà

«Waiting for you», che tradotto significa «ti sto aspettando». Sono queste le parole che Sonia Bruganelli ha scritto a corredo del post che nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta di una dedica speciale, quella per suo figlio Davide Bonolis, primogenito nato dal matrimonio (ormai giunto a termine) con Paolo Bonolis.

Dopo aver trascorso il Capodanno al caldo, in Thailandia, con la sua fidanzata Martina, Davide Bonolis è pronto per riabbracciare mamma Sonia. L'ex opinionista, con gli occhi a cuoricino e la felicità nel cuore, ha pubblicato una foto di suo figlio su Instagram. Il 19enne è biondissimo e con degli occhioni celesti: un mix tra mamma e papà.

Quando hanno annunciato la separazione avevano spiegato con fermezza che avrebbero continuato ad essere una famiglia. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis confermano su tutta la linea la loro idea di vita e di quotidianità da ex scegliendo di trascorrere anche le vacanze natalizie insieme.

Tuttavia, mancava un componente della famiglia: Davide Bonolis che ha scelto di trascorrere il Capodanno lontano dai suoi cari. Inoltre, è già un anno il 19enne vive da solo a Trieste. Dall'estate dell'anno scorso, infatti, il giovane calciatore indossa la maglia della Triestina e per ragioni calcistiche ha lasciato Roma e la sua famiglia.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Sonia ha pubblicato sul suo profilo Instagram e in tanti hanno notato una grande somiglianza con il papà. «Identico e uguale a Paolo», ha scritto una fan. E ancora: «Davvero bellissimo e non vorrei sbagliare ma a me sembra uguale a Paolo. Che bel ragazzo».