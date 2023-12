Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, riunione di famiglia: «Ops, mi è sembrato di vedere un nonno»

«Festeggeremo il Natale insieme». Sono state queste le parole che Sonia Bruganelli, nel corso di un'intervista ha svelato qualche tempo fa. E così è stato. Nonostante la separazione tra il noto conduttore televisivo e l'ex opinionista del GfVip sia stata molto discussa, tra loro continua ad esserci un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia ed è per questo che, anche per amore dei figli, continuano ad essere l’uno il punto di riferimento dell’altro. E proprio nelle ultime ore, Sonia Bruganelli ha pubblicato alcuni video che mostrano una serata in famiglia tra giochi da tavolo e risate. E tra i presenti c'è anche Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli su Instagram

A Natale e Capodanno il momento delle riunioni familiari è centrale nonostante le esigenze delle persone cambino col tempo.

E lo sa bene Sonia Bruganelli ha sempre precisato di voler trascorrere gran parte delle festività del mese di dicembre, in famiglia con Paolo Bonolis, i figli di lui e quelli nati dal loro matrimonio.

Infatti, l'ex opinionista ha pubblicato nelle ultime ore una foto di Paolo Bonolis mentre tiene in braccio il suo nipotino. «Ops, mi è sembrato di vedere un nonno». Sono queste le parole che Sonia Bruganelli ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.