Amadeus “divorzia” da Lucio Presta, il conduttore dice addio al suo manager poco prima di Sanremo 2024

Divorzio tra Amadeus e Lucio Presta. La "coppia di fatto" che insieme ne ha passate davvero tante, non ha superato il quinto Sanremo insieme. Dopo 4 edizioni della kermesse vissute uno di fianco all'altro ora il conduttore e il suo agente prendono due strade diverse. Una voce che si rincorreva da qualche giorno ma che ora, nonostante nessuno dei due abbia parlato, trova conferma dal sito Arcobaleno tre (la società di produzione di Presta) dove il volto di Ama (e la sua descrizione) non è più visibile. E tutto ciò a poco piu' di un mese dal Sanremo 2024, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio.

Amadeus divorzia da Lucio Presta, cosa è successo?

Su Italia Oggi i primi rumors sui malumori tra i due. Secondo il quotidiano le «divergenze lavorative e professionali erano iniziate l’anno scorso».

Per conferma però aspettiamo che Amadeus e Lucio Presta dicano la loro