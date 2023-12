Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge fidanzati? L'indizio social non lascia dubbi: la (presunta) coppia infiamma i fan

Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge sono fidanzati? La showgirl e il calciatore avrebbero lanciato alcuni indizi ai loro fan che li avrebbero colti immediatamente.

Nel 2023 funziona così, si postano storie Instagram nelle stesse location, con le stesse angolazioni per far capire meglio di essere insieme, selfie con i visi nascosti e frasi che alludono ad una relazione in corso. E poi, finalmente, dopo mesi di tentennamenti, arriva il post su Instagram che sancisce l'ufficialità della storia d'amore.

Nicolò e Soleil non sarebbero i primi (e i fan sono sicuri, neanche gli ultimi).

D'altronde entrambi hanno un seguito molto importante (quasi 4 milioni di follower in due) e vogliono essere sicuri che la relazione sia seria e stabile prima di presentarsi a vicenda sui profili reciproci.

Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge hanno lanciato non pochi indizi sulla loro frequentazione ai fan. Il calciatore si trova al momento a Birmingham, come attaccante dell'Aston Villa, mentre la showgirl è stata di recente caposquadra degli Influencer nel programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Una vita fitta di impegni che, tuttavia, non hanno impedito ai due di incontrarsi più volte.

Nelle storie Instagram della modella si vedono scorci e tramonti inglesi che, guarda caso, si possono ritrovare nell'ultimo post instagram del calciatore.

Che sia la volta buona per i due? Lei ha chiuso da qualche mese una relazione che durava da qualche anno con il misterioso Carlo (da cui sembra essere rimasta molto scottata), mentre l'ultima relazione di Zaniolo, almeno quella pubblica, risale alla bella Chiara Nasti che è durata solo qualche mese.

Insomma, se son rose fioriranno, ma nel frattempo i fan monitorano i profili social di Nicolò e Soleil.