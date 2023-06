Stefano De Martino e Belen, la crisi smentita: le foto mentre fa la pizza non lasciano dubbi

Stefano De Martino indossa la fede nuziale smentendo tutti i rumors degli ultimi giorni. Da qualche settimana si parla ormai di una brutta crisi matrimoniale tra l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e Belen Rodriguez. Tanti sono stati i dettagli che i followers avrebbero colto in rete in merito alla loro presunta rottura, ma proprio in queste ore arriva un particolare che smentirebbe i gossip.

Stefano mostra sul proprio profilo Instagram, nelle sue storie, un video mentre fa la pizza, secondo la tradizione Napoletana.

Proprio nella sua terra d'origine si cimenta in uno dei piatti più tipici del nostro paese, ma mentre tiene le mani in pasta si vede il dettaglio della fede nuziale sul suo dito. Il fatto che indossi ancora l'anello del matrimonio con Belen, sembra smentire ufficialmente le voci di una crisi tra i due.

I diretti interessati, tra l'altro, hanno più volte detto che tra loro non c'è nulla che non vada, ma i fan, alcuni, continuano a vedere dei segnali contraddittori. La situazione sarebbe stata talmente tanto pesante che a tal riguardo è intervenuta anche Veronica Cozzani, mamma di Belen, confermando che tra la figlia e il genero non ci sono problemi.