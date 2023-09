Stefano De Martino e Emma, la dedica social: «Iniziamo dalla fine». Cosa succede tra i due?

«Ci siamo fatti benissimo, poteva essere meglio», recita il nuovo singolo di Emma Marrone. La cantante, infatti, ha lanciato il suo nuovo brano su tutte le piattaforme e Stefano De Martino, con cui oggi pare abbia solo un rapporto amichevole, l'ha supportata.

I due sono stati insieme per diverso tempo prima che il ballerino di Amici diventasse un conduttore di successo e affrontasse la scalata televisiva con al suo fianco Belen Rodriguez.

Nonostante i dissapori del passato, Stefano De Martino e Emma si vogliono ancora un gran bene e lui glielo ha dimostrato così.

L'ex ballerino della scuola di Maria De Filippi non sta affrontando un momento particolarmente rose e fiori. Dopo l'imbeccata pubblica di Fabrizio Corona che ha rivelato i retroscena del matrimonio con Belen Rodriguez, il conduttore si è ritrovato sempre più sotto attacco da parte dei fan della coppia che, per una volta, hanno riconosciuto che non è stata colpa di Belen.

Indipendentemente da come sia finita la loro relazione e di chi possa assumersi le responsabilità, Stefano De Martino, nelle ultme settimane, ha trascorso dei momenti con il figlio e poi con degli amici in barca: senza nessun'altra donna al suo fianco, sembrerebbe.

Eppure una donna torna proprio dal passato.

Nelle sue Instagram stories, infatti, il conduttore di Stasera tutto è possibile e Bar Stella ha condiviso la copertina del nuovo singolo della sua ex.

Tra i due c'è sempre stata solo una grande amicizia, quando, crescendo, hanno messo da parte i rancori. Ma sarà ancora così? Lui, sui social, applaude alla canzone il cui titolo fa sperare gli storici fan dell'ex coppia: «Iniziamo dalla fine».