Stefano De Martino, l'ex di Amici Marcello Sacchetta: «Con lui c'era un rapporto fraterno. Adesso non mi risponde nemmeno al telefono»

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta erano una delle coppie preferite di ballerini che conducevano il daytime di Amici di Maria De Filippi. I due professionisti del talent show, oltre a essere colleghi, sono sempre stati anche buoni amici. Almeno così tutti pensavano. Nelle scorse ore, Sacchetta ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram e qualcuno gli ha chiesto quale sia il suo rapporto con De Martino. Nessuno si aspettava la risposta del ballerino che, però poi, ha chiarito la sua posizione.

Marcello Sacchetta, su Stefano De Martino ha spiegato: «Con Stefano De Martino c'era un rapporto fraterno, ora non mi risponde più al telefono. O lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò».

Il ballerino ha, poi, voluto chiarire la sua posizione: la notizia di una possibile "maretta" aveva infatti già fatto il giro del web.

Marcello ha scritto: «Ho letto gli articoli che hanno forse frainteso quello che volevo dire. Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni. Ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni: lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. Io ho altrettante cose da fare, ma per come sono fatto, do un valore importante ai veri amici, cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto».

Le parole di Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta, quindi, conclude scrivendo: «In modo ironico ho risposto a una domanda, ma non abbiamo litigato. Avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire. Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui!».