Il tiktoker in viaggio in Puglia: «Non venite qui, è pericoloso, la gente ti offre da mangiare»

«Non venite in Puglia, è pericoloso». Così su Tiktok di «Rob che vive in auto», Rob car living inizia a descrivere il suo viaggio a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Il tiktoker stava pranzando con un panino in strada, quando una signora gli si è avvicinata e gli ha offerto un piatto di pasta. «Così non mangi schifezze», gli ha detto. Il tiktoker, un ragazzo che con la propria auto ha deciso di girare l'Italia per scoprire nuovi posti e poi raccontarli sui social, ha postato un video nel quale ha raccontato cosa gli è successo.

Rob car living ai suoi follower su Tiktok ha raccontato il suo viaggio: «C'è da aver paura quando venite al Sud, non è un luogo comune.

Non sono uno che crede alle voci, però c'è da aver paura. Vi racconto la mia esperienza da turista trentino. Stavo mangiando i miei amati affettati. Passa una signora mi guarda, non dice nulla e poi va via. Torna dopo una mezz'oretta con un piatto di pasta, un panino e da bere. Questa è la Puglia: non è soltanto mare, città stupende, borghi incantati. Sono le persone che incontrate al Sud che sono diverse rispetto al Nord. Sono tanto diverse. La signora non ha voluto che la ringraziassi. Mi ha detto: Volevo che mangiassi un piatto di pasta come si deve. Non quelle schifezze preconfezionate. E quindi dovete aver paura quando arrivi al Sud: sai quando arrivi, ma andarsene via è difficile», ha raccontato il giovane.

"Dovete aver paura quando venite qui: vi sentirete accolti, amati, rispettati e soprattutto non date ascolto alle s******e in tv. Qui l'accoglienza è spropositata. Non ci credi fin quando la vedi. Al Nord una cosa del genere non succede. Il Nord ha da imparare parecchio dal Sud. Non venite in Puglia, è pericoloso», ha concluso. Il video ha fatto boom di contatti. In poche ore circa 800 mila persone lo hanno visto, migliaia i like. Tantissimi i commenti da tutta Italia.