Tommaso Zorzi in lacrime: «Mi ha spezzato il cuore»

Tommaso Zorzi ha trascorso un'estate molto rilassata, soprattutto da quando ha deciso di trasferirsi per oltre 5 settimane a Stromboli. Dopo alcuni giorni in cui è stato da solo, l'influencer ha potuto passare delle bellissime giornate con i suoi amici e la sua famiglia (la madre è andata da lui per alcuni giorni). Ma come tutti sanno, i bei momenti volano ed è già ora di tornare alla vita frenetica di tutti i giorni, a Milano.

Questa mattina Tommaso Zorzi si è mostrato in lacrime di fronte ai suoi follower, mentre raccontava di avere il cuore spezzato. Che sia giunta al termine la sua relazione con Andrea Incontri?

Le storie su Instagram con Tommaso Zorzi in lacrime hanno fatto preoccupare i fan che gli hanno chiesto immediatamente cosa fosse successo.

Lui ha detto che dare l'addio a Stromboli, dove ha trascorso quasi la metà di quest'estate, è stato per lui particolarmente doloroso: «Era ovvio che sarebbe finita così, non si può spiegare. Questo è veramente brutto».

Il pensiero è andato subito alla sua relazione con il direttore creativo di Benetton, Andrea Incontri. Che sia arrivata al capolinea? Il vincitore del GfVip non ha detto nulla al riguardo, ma il fidanzato ha postato una storia su Instagram in cui si trovava in macchina, forse anche lui di ritorno a Milano.

I fan sperano che i due possano affrontare le difficoltà per poter tornare uniti come prima, ma gli occhi rossi dal pianto di Tommaso Zorzi non fanno presagire il meglio.