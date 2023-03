Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la prima notte dopo U&D: «Ne avevamo bisogno. Auguriamo il meglio ad Alice»

Ieri è andata in onda la scelta di Federico Nicotera che ha deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne assieme a Carola Carpanelli. Una scelta che i telespettatori attendevano da tempo e ora, dopo i petali di rose scesi nello studio di Maria De Filippi, i fan della coppia si chiedono come sta andando il rapporto tra loro due. Rispondono direttamente loro i due protagonisti del trono più seguito degli ultimi anni dalle pagine del magazine della redazione.

Federico e Carola, la prima intervista di coppia dopo la scelta a U&D

Nella prima intervista di coppia Federico si toglie ogni maschera e racconta di aver capito che Carola sarebbe stata la sua scelta «l’ultima volta che non si è presentata in trasmissione». Il tronista aveva paura di averla persa definitivamente. Spenti i riflettori però come sta proseguendo la storia?

«Sei pronta bionda? Facciamo sul serio ora», con queste parole Federico ha portato via la studentessa dallo studio. «È stato bellissimo, una sensazione unica e la sola cosa che sono riuscita a rispondergli è stata: ‘Andiamo’», l'ex corteggiatrice è felice.

La prima notte insieme

E tutti vogliono sapere come sia andata la prima notte insieme.

«La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito (sorride). Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava… Devo dire che le primissime ore da coppia dopo esser usciti dal programma sono davvero particolari, non me le aspettavo così»

E Carola aggiunge: «Ho adorato scambiare i miei pensieri con lui e guardarlo per tutta la notte: ne avevo davvero bisogno».

Carola e i rapporti con la famiglia di Federico

In studio nel momento della scelta per Federico c'erano la mamma (che chiama Wonder Woman) e la sorella e la Carpanelli ci ha passato un po' di tempo insieme. «Ho avuto il piacere di conoscere parte della famiglia di Fede immediatamente dopo la scelta. Quando le ho viste ero incredula, non mi aspettavo venissero. Uscita dallo studio mi hanno abbracciata con grande calore e in questi giorni ho avuto anche la fortuna di conoscerle meglio: per me stanno già diventando una seconda famiglia. Hanno saputo coccolarmi e accettarmi senza alcuna remora»

Convivenza in vista

Ora a telecamere spente è il momento per Carola e Federico di conoscersi davvero e visto che vivono in due città diverse stanno già pensando a una convivenza. «Sì, abbiamo avuto modo di discuterne e temporaneamente abbiamo trovato soluzioni comode per poterci vedere il più possibile. Stare separati è faticoso, non abbiamo intenzione di perderci e non escludo che appena possibile accorceremo le distanze del tutto…»

Insomma nonostante nel daiting show della De Filippi il rapporto tra i due è stato fatto di alti e bassi ora le cose vanno benissimo e c'è un’intesa particolare», come Nicotera stesso dice. E Carola gli fa da eco rafforzando la voce. «Ci sentiamo una coppia a tutti gli effetti perché tra noi in questi mesi si è instaurato un sentimento fortissimo. Il resto arriverà e si costruirà, per ora ci basta ciò che abbiamo».

E su Alice Barisciani

Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli e la ragazza che si è presa un "non sei tu la mia scelta" è stata Alice Barisciani. Ma cosa pensano entrambi su come ha reagito Alice alla scelta? Entrambi le augurano il meglio. E se Federico spiega: «Non posso biasimare Alice, anzi è stata fin troppo diplomatica. È una persona con cui ho condiviso un percorso importante quindi, come ho detto in trasmissione, le auguro davvero il meglio…», Carola si sente vicina all'ex corteggiatrice: «In un certo senso, forse sono l’unica persona che la può capire in questo momento, quindi le auguro il meglio… nonostante tutto».