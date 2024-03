«Ho speso un sacco di soldi per un viaggio con un uomo conosciuto sui social, ma è stato un disastro: stava tutto il tempo al telefono»

Pensava di aver conosciuto l'uomo della sua vita, ma spesso i social si rivelano contenitori di illusioni. Così, quando Kayleigh Castle ha incontrato quella persona conosciuta online è rimasta delusa. La 35enne ha raccontato la sua avventura su TikTok. È partita da Londra per andare a San Francisco «spendendo un sacco di soldi» ma dopo alcuni giorni con quell'uomo ha capito che non erano fatti per stare insieme.

Il racconto

I protagonisti della vicenda si sono conosciuti online, come capitato a centinaia di persone.

Dopo aver chattato per un lungo periodo, hanno deciso di incontrarsi, nonostante uno abitasse negli Stati Uniti e l'altra in Gran Bretagna.

I due hanno organizzato una vacanza di 10 giorni per visitare le bellezze della California, ma ben presto Kayleigh Castle si è accorta che qualcosa non andava. «Siamo stati al parco di Yosemite, ma quell’uomo era troppo occupato a fissare il telefono e troppo concentrato sul lavoro per apprezzare uno dei posti più belli della terra», le sue parole riportate dal New York Post.

Secondo il suo racconto, il compagno di viaggio voleva solo stare in macchina «per non lasciare quel telefono, mentre io volevo camminare». Insomma, un viaggio di cui si è pentita. «Siamo rimasti amici, adesso sto già frequentando un altro uomo conosciuto in Messico», ha confidato.