Zaniolo, festa di compleanno a Formentera: il party con gli amici per i 24 anni

In attesa di sapere dove sarà il suo futuro, Nicolò Zaniolo festeggia. L'ex attaccante della Roma compie oggi 24 anni e ieri, allo scoccare della mezzanotte, sono cominciati i festeggiamenti. Tutto, ovviamente, documentato sui social, dove si vede il giocatore del Galatasaray circondato da amici, familiari e la consueta canzone di "tanti auguri".

Un'ambiente rilassato e familiare quindi per Zaniolo, che attualmente si trova ancora in vacanza a Formentera ma per cui si stanno muovendo diversi club sul mercato. Uno, su tutti: la Juventus, che vorrebbe riportarlo in Italia e realizzare il sogno del ragazzo, dichiaratosi grande tifoso bianconero.