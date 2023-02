Milano Fashion Week, cristalli di sale e t-shirt bustier nella collezione firmata Federica Tosi

L’antica via del sale cristallizza e conserva le forme del tempo così come quelle degli abiti e dei tessuti. Le linee pulite ed essenziali sposano l’idea di un nuovo lusso contemporaneo e l’importanza della praticità, che si traduce in stile e riconoscibilità. La designer romana Federica Tosi presenta, durante la kermesse Milano Fashion Week , la sua collezione ready to wear autunno-inverno 2023/2024 nel celebre showroom Riccardo Grassi .

Le memorie e i ricordi d'antan, le costruzioni materiche e architettoniche, i riflessi dei raggi solari sulle texture. Dall'alba al tramonto, un gioco iridescente di luce tradotto attraverso paillettes e insoliti cristalli di sale sui long e mini-dress dai tagli rigorosi. Tosi guarda al passato e lo reinventa: la t-shirt con il corsetto, un iconico must have del brand, viene reinterpretata in pelle per la prossima stagione fredda. Le Saline di Margherita di Savoia , riserva naturale protetta caratterizzata dai meravigliosi paesaggi della Puglia e da un’atmosfera surreale sospesa tra cielo e terra, diventano la scenografica ispirazione della stilista. Non a caso, la realtà manifatturiera che produce i capi del marchio lavora proprio nel territorio pugliese, utilizzando rigorosamente materiali made in Italy, puntando sull’artigianalità, la tradizione e il savoir-faire sartoriale anche nel prêt à porter.

«Le colline che si generano sulle cime dei blocchi salati delle Saline, vere e proprie strutture dalle superfici grafiche e scultoree, richiamano i motivi dei maglioni in mohair e cashmere o in lana a treccia traforata, seguendo i trend del momento», fanno sapere dalla casa di moda. Le dominanti sfumature color Peonia si scontrano con le nuance candide e neutre, dal bianco al panna, fino al caramello. Lunghi capispalla, blazer dalle maniche rimovibili che si tramutano in gilet, morbide cappe e reversible shearling contraddistinguono le proposte invernali firmate Federica Tosi. Poi, scollature a trapezio sui vestiti a rete e in versione bustier, gonne scintillanti che si alternano alla maglieria in perforated wool. Inserti di tulle impreziosiscono top e body svelando trasparenze appena accennate, quasi sussurrate. E abbracciano la consueta filosofia iperfemminile di seduzione che, sofisticata e raffinata, non ha bisogno di ostentare per catturare l’attenzione mostrando fascino ed eleganza.