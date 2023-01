Saint Laurent celebra i big del Cinema, da Abel Ferrara a Pedro Almodóvar: i volti della campagna uomo per l'estate 2023

Dal dietro le quinte dei set cinematografici a protagonisti della campagna uomo Saint Laurent per la primavera 2023. Ritratti nei suoi scatti d’autore dal celebre fotografo di moda David Sims, i più grandi registi internazionali si trasformano nei volti del menswear firmato dalla maison francese, fondata da Monsieur Yves insieme al compagno Pierre Bergé e oggi guidata dal direttore creativo belga Anthony Vaccarello. Ed eccoli i maestri del cinema Pedro Almodóvar, Abel Ferrara, Jim Jarmusch e David Cronenberg, tra i primi ad apparire sui social in un video condiviso dal brand del gruppo Kering, posare davanti all’obiettivo della macchina fotografica con disinvoltura ed eleganza. Un omaggio ai pluripremiati cineasti mondiali che con i loro film hanno incantato intere generazioni e continuano a regalare capolavori destinati a diventare pellicole cult e senza tempo. “The director’s cut”, questo il titolo dell’advertising campaing dalle immagini in bianco e nero, per la prossima stagione calda svela, attraverso un accurato gioco di luci e le sfumature dei chiaroscuri, quattro diverse ed eclettiche anime della settima arte in una sceneggiatura visiva volta a raccontare chi, di solito, non si mostra sullo schermo. Stili e generi differenti a confronto, ma con un unico fil rouge che accomuna i big della cinematografia: l’amore per la cinepresa, la creatività registica e un mestiere appassionante.