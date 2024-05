Bambina di 3 anni vede «i mostri nel muro»: erano 60mila api nascoste tra le intercapedini

«I mostri nel muro» visti da Saylor Class, una bambina di tre anni, hanno insospettito i suoi genitori. E il fiuto della piccola non mentiva: nell'intercapedine del muro della camera da letto erano nascoste oltre 60mila api. Ashley Massis Class, mamma di Saylor, ha condiviso la terribile esperienza attraverso un video che ha pubblicato sul suo profilo TikTok. «Sono venuti fuori come in un film horror». Sono queste le parole che Saylor ha scritto nel video. Ashley ha spiegato che i danni recati alla casa costeranno oltre 18mila euro.

La storia

La piccola Saylor Class, già nei giorni prima della terribile scoperta, aveva parlato dei «mostri nel muro».

I genitori della piccola hanno iniziato ad avere paura subito dopo la scoperta di un gruppetto di api nel camino e nella soffitta. La coppia ha così pensato di chiamare un esperto apicoltore. Il quale non ha avuto dubbi ed ha confermato la presenza di oltre 60mila api nelle pareti attraverso l'analisi dettagliata della casa con una termocamera.

Come l'ape regina anche le altre 60mila sono state trasferite in un alveare in un santuario delle api. «Per fortuna che ci hanno aiutato in questa situazione - ha scritto Ashley su Tiktok -. Non avrei mai immaginato una situazione simile soprattutto a dieci settimane dal parto».