«Il mio bambino a sei mesi pesa già 10 chili. Indossa pannolini della taglia più grande»

La crescita di un bambino dipende da fattori intriseci e fattori ormonali. Generalmente nei primi sei mesi le visite sono più frequenti al fine di controllare il peso e assicurarsi che lo stato nutrizionale del neonato sia buono. Ma può anche capitare che un neonato sia fuori le misure standard. Lo sa bene Ellie Mamalis, 28 anni, che attraverso un video Tiktok ha mostrato suo figlio Dacre, sei mesi, che «sembra un bambino di due anni».

Le parole di Ellie Mamalis

«Appena nato Dacre pesava 3 chili - ha raccontato Ellie a The Mirror -.

Un peso normale. Ora lui ha sei mesi e pesa 10 chili. Dacre indossa vestiti 18-24 mesi e i pannolini della taglia più grande. Non mangia tantissimo quindi non è quello il motivo per il quale lui sia così grosso». Ellie non avrebbe mai immaginato che suo figlio crescesse così tanto. «La mia gravidanza è stata normale e mio figlio era nella media all'inizio. Anzi, mi dissero anche che le sue misure erano al di sotto della media».

«Nonostante le sue misure, Dacre è il bambino dolce e felice - ha concluso Ellie Mamalis -. Ha già un po' di personalità. Adora le coccole e i baci e ama guardare tutto ciò che fa suo fratello. Ride sempre quando c'è suo fratello con noi oppure quando giochiamo a cucù».