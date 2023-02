Passeggero vegano ordina il pranzo in aereo e gli servono solo una banana. E lui denuncia la compagnia

Affamato e sgomento. Tanto da presentare una denuncia, anche se non formale, alla compagnia aerea su cui volava. Protagonista un passeggero vegano di un volo Jakarta Soekarno-Hatta di un aereo della Japan Airlines che, dopo aver ordinato la colazione si è visto servire solo una unica banana.

Il passeggero vegano e il pranzo con una banana

Kris Chari si era da messo da poco in volo ha deciso di ordinare la colazione. Vegana, please. Ma quando il pasto arrivato al suo posto, la sorpresa: un solo frutto. Kris ha pubblicato una foto del poco lauto pranzo Flyer Talk, un forum per gli appassionati di aviazione dove si discute degli alti e bassi dei viaggi aerei. «Pensavo, ma mi sbagliavo, che intendessero dirmi che la colazione includeva anche una banana - ha scritto - Quando me l'hanno servita dopo il decollo, ho pensato che fosse solo un antipasto. Ma era il pasto completo. Peraltro devo dire che era davvero buona, una delle migliori che abbia mangiato di recente. Ma sembra comunque più appropriata come spuntino. È stato carino da parte dell'equipaggio servirmela con le bacchette, comunque», l'amaro commento-denuncia. E stando ai resoconti sul forum, non è il primo - e non sarà l'ultimo - a lamentarsi della consistenza delle vettovaglie a bordo di un volo di linea.