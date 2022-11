Bicarbonato, il chimico influencer: «Non sbianca, non igienizza, con l'aceto è inutile. Ecco quando usarlo»

Il bicarbonato «Non sgrassa, non igienizza, non sbianca, non serve per togliere il calcare». Con queste parole Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico inizia il suo video diventato virale dedicato a "sfatare" i falsi miti del bicarbonato.

Nella sua pagina "Scienza in cucina" Bressanini si definisce "Divulgatore scientifico, cuoco amatoriale, chimico che odia la disinformazione". In un video pubblicato il 1 novembre analizza alcune credenze popolari sul bicarbonato, alcune delle quali non hanno base scientifiche.

Il video ha ottenuto centinaia di commenti e oltre 200mila visualizzazioni: sintomo di quanto alcuni "falsi miti" siano radicati nelle nostre case e duri a morire. Anche a causa di alcune pagine web che alimentano teorie prive di fondamento scientifico sugli utilizzi e le proprietà di questa sostanza. E allora vediamo tutta la verità sul bicarbonato.

Bicarbonato, utile per rimuovere alcuni odori

Come sottolinea Dario Bressanini «Il bicarbonato è un antiacido, può servire per pulire residui acidi (ad esempio per il pomodoro marcio nel frigo). Produce anidride carbonica, può essere utile contro odori acidi (non per il pesce), rammollisce i vegetali, alza il Ph. Inoltre continua «È un abrasivo per questo viene utilizzato per pulire le teglie, ma attenzione: è inutile mischiarlo all'aceto perché le due sostanze si annullano».

Bicarbonato, non igienizza le verdure

Poi il chimico passa ad analizzare alcuni falsi miti molto difffusi: «Con l'aceto fa solo le bolle e non serve a nulla » dice. E anche se nelle confezioni c'è scritto che può essere utilizzato per lavare frutta e verdura o nella lavatrice non per questo è utile ad igienizzarle: «Certo può essere usato, significa che non ci farà del male, è innoquo perché può essere ingerito. Ma non è utile per igienizzare. Il bicarbonato non elimina il Toxoplasma e non elimina i pesticidi su frutta e verdura» dice l'esperto.

E ancora, sul lavare la frutta con il bicarbonato l'esperto afferma che: «In alcuni casi può essere utile per eliminare alcuni residui di trattamenti agricoli (se si tratta di residui acidi) in altri casi però è inutile, in altri ancora l'acqua corrente funziona meglio». E infine, per chi se lo stesse chiedendo non è utile neanche per lavare i capelli.

