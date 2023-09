Buon compleanno Sophia! La diva a Bari per inaugurare il suo nuovo ristorante

Sophia Loren compie 89 anni oggi, mercoledì 20 settembre. Tra qualche giorno inoltre, il 26 settembre, la diva del cinema sarà in Italia, precisamente a Bari, per l’inaugurazione del suo nuovo ristorante: "Sophia Loren Restaurant - Original Italian Food". La Loren è molto legata al capoluogo pugliese, dove ha girato il suo ultimo film “La vita davanti a sé” diretta dal figlio Edoardo Ponti.

Il nuovo locale barese in via Fanelli è ispirato interamente a Sophia, dall’ambiente agli accessori sino al menù dove accanto alla pizza napoletana ci sono anche parmigiana di melanzana, frittura partenopea e tanti dolci della tradizione partenopea come sfogliatelle, caprese e babà.

Il volto della diva compare persino nelle illustrazioni dei sottopiatti e dei tavoli in vetro.

Le opere sono firmate dall’artista napoletano Ernesto Tatafiore. E c’è anche un’installazione di Luigi Masecchia realizzata con un numero infinito di tappi metallici che riproduce il volto dell’attrice. Il Sophia Loren Restaurant, occorre ricordare, è la prima catena di ristoranti nati col consenso dell’attrice. Il primo locale ha aperto a Firenze ad aprile 2021. Poi lo scorso anno è stata la volta di Milano ma è presente anche all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma.