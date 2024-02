Chiara Ferragni, il commento per il matrimonio di Diletta Leotta scatena il caos: «Li sta cancellando tutti»

Chiara Ferragni sorvegliata speciale sui social. Dopo lo scandalo Balocco, ogni passo nasconde un'insidia per la regina decaduta di Instagram, e così anche un semplice commento di gioia per un'amica si trasforma in motivo di polemica. Non è passato inosservato, infatti, il commento lasciato dalla Ferragni a Diletta Leotta dopo l'annuncio dell'imminente matrimonio con Loris Karius. Un cuore rosso, nient'altro. Ma tanto è bastato a scatenare i follower.

Diletta Leotta ha annunciato con un post su Instagram di aver ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno Loris Karius mentre era acora in dolce attesa della loro prima figlia, Aria, ma di aver voluto aspettare a rivelarlo ai follower per dedicarsi totalmente alla gioia della nascita.

Tra le migliaia di commenti di congratulazioni, spicca quello di Chiara Ferragni.

L'amica di Diletta si limita a postare un cuore rosso, ma se lei è di poche parole, i follower sono al contrario scatenati. Da quando l'imprenditrice digitale ha adottato la nuova strategia social in seguito allo scandalo pandoro, filtrando i commenti ai suoi post, sembra che i suoi detrattori non stessero aspettando che l'occasione per potersi sfogare senza censure. E così, sono fioccate le battute: «Offri un pandoro per l'occasione?» o «Facciamo la bambola Leotta dando il ricavato in beneficenza?».

Battute alle quali né Chiara Ferragni né Diletta Leotta hanno dato risposta. Ma i follower non hanno potuto fare a meno di notare che molti dei commenti sono stati cancellati. In particolare, scrive un utente, «complimenti per avermi nascosto la risposta che aveva ottenuto più di 600 like: "mi raccomando, per il matrimonio un bel panettone"». E sono altri i commenti dei quali si denuncia la scomparsa. Evidentemente, a Chiara Ferragni il tenore dei messaggi non deve essere andato a genio.