Claudio Gubitosi cittadino onorario di Cittanova: il Cine-Teatro Gentile celebra il fondatore del festival di Giffoni

Il Comune di Cittanova si prepara a conferire la cittadinanza onoraria a Claudio Gubitosi. Venerdì 16 giugno il sindaco Francesco Cosentino formalizzerà il riconoscimento all’ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, rinnovando il rapporto di stima profonda e di straordinaria riconoscenza verso uno degli imprenditori culturali italiani più influenti e autorevoli sul palcoscenico mondiale.

Il sindaco ha sottolineato che «Il Giffoni, sua idea visionaria e vincente, ha ridisegnato i confini delle opportunità per i territori del Sud Italia, fuori dal perimetro della rassegnazione e degli schemi precostituiti sul Meridione.

Un esempio di impegno qualificato, di perseveranza e competenza che ha fatto scuola e dato lustro e che, nel corso di alcuni decenni, ha consentito al Film Festival di investire su migliaia di giovani di ogni parte del mondo, portando nel piccolo paese campano star del jet set mondiale e rappresentati delle Istituzioni.»

Gubitosi replica con entusiasmo: «Mi ritrovo all’improvviso ad essere anche cittadino calabrese, una delle regioni che di più amo, alla quale rivolgo sempre gli auspici per essere forte nel contesto italiano ed europeo. Non ci stancheremo di continuare a mettere al centro la cultura, come volano di sviluppo per l’economia sociale e reale. Un abbraccio a tutti i concittadini di Cittanova».

Non a caso, la giornata di venerdì continuerà alle 21, presso il Cine-Teatro Gentile di Cittanova, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale Zero,che vede alla regia Marco Maltauro, le coreografie sono di Giovanni Gangemi e sul palco ci saranno gli allievi che riceveranno i diplomi del Triennio Accademico 2022/2023.

«La cittadinanza onoraria al direttore Gubitosi va a rafforzare ancor di più il rapporto tra Cittanova – ha aggiunto il direttore Walter Cordopatri - la Src e il Giffoni Film Festival col quale in questi sette anni sono stati raggiunti risultati straordinari grazie proprio alla collaborazione tra di noi. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria mi riempie di orgoglio perché giunge inoltre durante il massimo riconoscimento della scuola, la giornata della consegna dei diplomi. Mi auguro quindi che sia tutto di buon auspicio per una serata meravigliosa».