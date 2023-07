Clizia Incorvaia, il sexy trattamento estetico: «Voglio eliminare le culotte de cheval». Le foto infiammano i social

Clizia Incorvaia è molto attiva sui propri canali social, specialmente su Instagram dove, ogni giorno, posta foto o storie per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa. Proprio per questo, la showgirl si è confidata con loro dicendo che non riusciva più a vedere sul proprio corpo un inestetismo rimasto con la seconda gravidanza, ovvero le cosiddette "culotte de chaval". Clizia ha pubblicato alcune storie in cui mostra la sua sexy liposuzione.

La storia Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha spiegato ai suoi follower il tipo di trattamento a cui si sta sottoponendo per eliminare le culotte de chaval, ovvero una liposuzione non chirurgica. Inquadrado il lato b e le sue mutandine di pizzo rosa, la compagna di Paolo Ciavarro ha detto: «Sapete che ho uno stile di vita sano, cerco di allenarmi, di mangiare bene, però con la gravidanza erano rimaste le culotte de chaval, così ho deciso di sottopormi al trattamento. Dopo un mese vedremo il risultato».

Clizia non ha mai nascosto il suo corpo sui social e pubblica spesso foto molto sexy, non curante delle critiche degli hater. Qualcuno, infatti, le scrive: «Sei una mamma, non dovresti porti così su Instagram», «Chissà, quando un giorno i tuoi figli vedranno queste foto, cosa penseranno» oppure ancora «Essere libere non significa essere nude sui social».

Clizia Incorvaia e i social

Clizia Incorvaia, comunque sia, non si lascia influenzare da ciò che le scrivono alcuni hater e non bada molto a ciò che tanti follower la accusano di essere (ovvero una mamma poco seria perché sexy) ma cerca, invece, di godersi l'amore della sua famiglia e dei suoi amici.