Donatore di sperma seriale lascia il lavoro per conoscere tutti i figli: «Ne ha 96, gli somigliano tutti»

Ha 96 figli ad appena 32 anni. È il donatore di sperma più famoso della Georgia (USA). E adesso, Dylan Stone-Miller, vuole conoscerli tutti. Ne ha già incontrati 25. Sono nati da un errore: dopo essere stato arrestato per aver bevuto da minorenne (negli Stati Uniti è reato), aveva bisogno dei soldi per pagare l'avvocato. Così, ha deciso di finanziarsi donando alla banca del seme. L'ha fatto per sei anni consecutivi, guadagnando 100 dollori a ogni donazione.

Il viaggio per cercare i figli

In un'intervista al Wall Street Journal ha raccontato di aver dato alla banca di rivelare la sua identità ai suoi figli.

La prima, l'ha conosciuta 10 anni fa, contattato dai suoi genitori. «La considero la mia prima figlia», ha detto l'uomo, che a 32 anni ha anche un figlio suo. Dopo aver conosciuto la prima figlia, ha deciso di abbandonare il lavoro e passare il tempo a cercare gli altri. Ha una pagina Instagram e un fondo di finanziamento al quale è possibile fare donazioni. La gente versa dei soldi per aiutarlo a compiere il suo viaggio. Attualmente ne ha conosciuti 25, la strada per ritrovarli tutti è ancora lunga.

La madre di Stone-Miller, Rebecca Stone, ha detto di non avere una risposta al motivo per cui suo figlio è così entusiasta di localizzare i suoi figli, ma si è detta felice di vedere le foto che le manda dei suoi nipoti biologici. «Posso vedere le sfaccettature di Dylan in quasi tutti i bambini», ha detto. «Molti di loro sono biondi e hanno gli occhi azzurri come lui».