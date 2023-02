Si addormenta con le lenti a contatto e diventa quasi cieco: «Urlavo dal dolore»

Addormentarsi con le lenti a contatto può essere pericoloso: il rischio di irritazioni agli occhi è infatti molto alto. Ma quanto successo a Mike Krumholz, un 21enne statunitense, è davvero drammatico. Il giovane ha contratto una gravissima infezione che gli sta letteralmente «divorando» un occhio e lo ha reso parzialmente cieco. Il suo calvario è cominciato lo scorso 19 dicembre: in un'intervista al Daily Mail, Mike ha raccontato di aver dimenticato di togliere le lenti a contatto prima di un pisolino pomeridiano e di aver immediatamente capito, al risveglio, che qualcosa non andava.

Cheratite da Acanthamoeba

Il suo occhio destro era molto infiammato, così il giovane ha deciso di andare da un oculista. Tuttavia, ha dovuto aspettare un mese prima di ricevere la diagnosi corretta: cheratite da Acanthamoeba. Si tratta di una rara infezione dell'occhio, causata da un microrganismo - la Acanthamoeba appunto - solitamente non pericoloso per gli esseri umani, ma che può portare a gravi conseguenze quando entra in contatto con la cornea. I medici inizialmente pensavano che Mike avesse contratto un semplice herpes, ma i dolori lancinanti e il deterioramento dell'occhio hanno reso evidente che si trattasse di qualcosa di più grave.

«Dolore impossibile da spiegare»

Il parassita ha cominciato a «mangiare» l'occhio destro del 21enne, che ora ha perso la vista da quella parte ed è costretto a stare da giorni in casa, al buio, per non esporre troppo l'altro alla luce. Mike ha riferito che l'infezione è particolarmente dolorosa: «Non ho mai provato un dolore simile, è impossibile da spiegare. A volte ho urlato dal dolore». Il giovane ha deciso di raccontare la sua malattia su TikTok, nella speranza di sensibilizzare i coetanei su questo genere di infezioni.

Dopo aver ricevuto la diagnosi corretta presso il Bascom Palmer Eye Institute, Mike è stato sottoposto a terapia fotodinamica (che viene utilizzata anche con i malati di tumore) e un intervento chirurgico, ma probabilmente solo un trapianto potrà salvare, seppur parzialmente, la sua vista. Il ragazzo spera solo di poter tornare alla sua vita di tutti giorni, al college, ma al momento l'infezione gli rende impossibile anche le attività più semplici.