Fedez, la stoccata di Marco Travaglio: «Ce l'hai con la Lucarelli perché ha trasformato la Ferragni in Wanna Marchi»

Scintille a "Muschio Selvaggio" fra Fedez e Marco Travaglio. Nell'ultima puntata pubblicata su YouTube il rapper e il giornalista si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta, già diventato virale sui social. Al tavolo del podcast erano presenti, oltre ai conduttori Fedez e Mr. Marra, anche Daniele Capezzone (direttore di "Libero") e Marco Travaglio (che dirige "Il Fatto Quotidiano"). L'atmosfera si è accesa quando la discussione si è spostata sul caso di Giovanna Pedretti e Travaglio ha difeso l'operato di Selvaggia Lucarelli: «Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana, per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola».

Fedez e Marco Travaglio, lo scontro a "Muschio Selvaggio"

Fedez ha risposto: «Noi non pensiamo che dica sempre la verità». E Travaglio: «Io invece sì. Quindi sono stupefatto, non sono minimamente turbato. Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla "falsa giornalista", ma non mi risulta che tu sia giornalista».

«Io infatti non faccio il giornalista», ha ribadito il rapper. Quindi il direttore del "Fatto" ha detto: «E quindi che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all'Albo dei Giornalisti?». Poi la stoccata finale di Travaglio, che tira in ballo anche Chiara Ferragni: «È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi.

Questa è la verità». La clip è diventata virale sui social mentre la puntata di "Muschio Selvaggio" su YouTube fa già il pieno di visualizzazioni.