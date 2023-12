Françoise Bettencourt Meyers è la donna più ricca al mondo, chi è l'erede di L'Oréal che continua a battere record

Françoise Bettencourt Meyers, nipote ereditiera del fondatore di L'Oréal, è la donna più ricca del mondo. Lo era già, così come sua madre prima di lei, ma ora è anche diventata la prima donna ad accumulare un patrimonio di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro). Secondo il Bloomberg Billionaires Index è al dodicesimo posto nella classifica delle persone più abbienti di tutto il pianeta.

Chi è

Bettencourt Meyers è la vicepresidente del consiglio di amministrazione di L'Oréal e, insieme alla sua famiglia, è la maggiore azionista della società con una quota di circa il 35%. È diventata ereditiera dopo la morte di sua madre, Liliane Bettencourt, nel 2017, che la figlia aveva provato a far dichiarare da un tribunale incapace di intendere.

Françoise Bettencourt nasce in Francia nel 1943, è del Cancro e oltre ad occuparsi degli affari di famiglia è una scrittrice. Sono tre i libri che ha pubblicato: nel 2001 “Les dieux grecs, généalogie” ovvero un'opera sugli dei e la mitologia greca; nel 2008 “Regard sur la bible, coffret en 5 volumes: Mieux se comprendre entre juifs et catholiques” un cofanetto in cinque volumi sulla Bibbia; e nel 2020 “L'audition pour les nuls”, un saggio divulgativo sull'udito.

Il patrimonio

Cresce con una formazione cattolica e dedica parte della sua vita allo studio e alla comprensione del culto e della fede. Si sposa con Jean-Pierre Meyers, un uomo di religione ebraica e si converte lei stessa all'ebraismo, nonostante suo nonno, antisemita, fosse dichiaratamente un simpatizzante dei Nazisti. Dalla sua conversione nasce il commentario sulla Bibbia, i cui proventi sono andati in beneficenza. Françoise Bettencourt Meyers è infatti prima di tutto una filantropa. La sua fortuna potrebbe crescere ancora perché l'impero francese della bellezza fondato da suo nonno è sulla buona strada per ottenere la migliore performance di mercato azionario degli ultimi decenni, con le azioni L'Oréal che ieri hanno raggiunto il massimo storico a Parigi.

(R.S.)