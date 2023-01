Giovanna Civitillo, il primo incontro con Amadeus: «Voleva baciarmi ma l'ho rifiutato»

Per la prima volta nel salotto di Verissimo arriva Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Dagli esordi da ballerina al fortunato ruolo di scossa nel programma di Amadeus, che proprio lì ha conosciuto e di cui si è innamorata. «Ci scambiavamo degli sguardi ma se ne sono accorti prima da casa. Finchè lui non mi ha inviato un bigliettino per chiedermi un caffè» racconta Giovanna a Silvia Toffanin. «E poi?» chiede la padrona di casa. «E poi sotto casa lui ha provato a baciarmi ma l'ho fermato» racconta sorridendo.

«Gli ho detto: ma dai è presto» continua Giovanna. E aggiunge: «Poi di là è stato tutto bello, è partita la storia ed è stata bellissima. Il mio grande amore» confessa.

Tutto tace

Durante l'intervista nessun accenno, però, al caso Toffanin a Sanremo. Si vociferava che Amadeus avesse invitato Silvia come madrina del festival, e lei avesse rifiutato. In molti si aspettavano una battuta o un chiarimento su questo, ma niente. «Sarà un'intervista ricca di sorprese» scriveva Giovanna Civitillo su Instagram prima dell'intervista. Al centro della polemica c'era l'invito di Amadeus alla conduttrice di Verissimo come sua partner per una sera al Festival di Sanremo. Sembra però che l'invito sia stato rifiutato, ma Amadeus ha più volte fatto riportato di aver invitato Toffanin solo nell'edizione 2020.