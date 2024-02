Ilary Blasi e Francesco Totti, guerra sull'assegno di mantenimento da 12.500 euro. Lui vuole uno sconto, ma spuntano i 3 milioni spesi a Monaco

L'ultimo capitolo del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è tutto basato su una questione di denaro. Quello dell'assegno di mantenimento che l'ex capitano giallorosso deve corrispondere ai figli, per il quale avrebbe chiesto uno sconto. E quello che Totti avrebbe bonificato verso il Principato di Monaco (ben 3 milioni di euro).





Lo sconto sull'assegno

Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento per le due figlie minorenni della coppia, scrive Repubblica, Francesco Totti avrebbe presentato una richiesta per ridurre drasticamente l'importo stabilito dal giudice, cercando di abbassarlo del 50% rispetto alla decisione preliminare. Questo nonostante il magistrato avesse stabilito un versamento di 12.500 euro al mese più 40.000 euro all'anno per le rette scolastiche di Chanel e Isabel, corrispondente al 75% del totale.

I bonifici al Principato di Monaco

Tuttavia, il Tribunale civile ha recentemente acquisito documenti che rivelano che l'ex calciatore avrebbe speso la cifra considerevole di 3 milioni di euro nel periodo 2020-2023, con denaro bonificato verso il Principato di Monaco, apparentemente per attività legate al gioco d'azzardo. Questa scoperta ha sollevato interrogativi sulla coerenza delle richieste di Totti di ridurre l'assegno per le figlie, considerando la sua disponibilità finanziaria evidenziata dalle transazioni bancarie.

I tradimenti

Ma la battaglia legale non si limita alla sfera economica. C'è anche un confronto sul fronte dei presunti tradimenti, con entrambi gli ex coniugi che si accusano reciprocamente di aver violato la fiducia con relazioni extraconiugali. I magistrati stanno esaminando attentamente le testimonianze fornite dai testimoni selezionati da entrambe le parti, nella speranza di gettare luce sulla sequenza degli eventi che hanno portato alla fine del matrimonio. Totti ha puntato il dito contro Cristiano Iovino, presunto amante di Blasi, mentre quest'ultima ha indicato Noemi Bocchi come presunta amante di Totti in una relazione extramatrimoniale.