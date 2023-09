Grande Fratello, polemica di un telespettatore per i concorrenti Nip: «Non sono come noi, hanno tutti fisici scolpiti». La “spiazzante” replica di Signorini

Il "nuovo" Grande Fratello, tra consensi e dissensi, sta facendo molto discutere. Gli ascolti sembrano non dare ragione alle scelte di Mediaset e le lamentele sono molte. A scendere ora "in piazza" è Alfonso Signorini, anche questo anno timoniere del reality, che decide di mettere a tacere l'ultima polemica mettendoci la faccia. Lo fa dal "suo" giornale “Chi” rispondendo alla lettera di un lettore. Il telespettatore del reality scrive al direttore del magazine lamentandosi del fatto che nonostante questa edizione del Gf veda protagonisti vip e nip, i personaggi lontani dal mondo dello spettacolo in realtà non rispecchiano affatto la gente comune.

Gf, la polemica del lettore su Chi

Il lettore di Chi ha fatto capire come, a detta sua, i nuovi concorrenti del Grande Fratello non lo rispecchino affatto e fa il nome di Giuseppe Garibaldi, che nella vita di tutti i giorni è un bidello: «Che mondo strano: Pier Silvio Berlusconi ha voluto moralizzare il Gf, ma non ha indicato che non siamo, per nascita o aiutino, tutti palestrati; noi non abbiamo i dorsali scolpiti e le tet*e inamidate.

La replica di Signorini

Una lettera che Alfonso Signorini ha voluto pubblicare per intera e alla quale ha voluto rispondere: «Concettualmente non posso non essere d’accordo con lei. Nei miei programmi, però, non ho mai guardato all’aspetto estetico delle persone: a colpirmi è stata sempre la loro personalità. Naturalmente le parlo solo dei concorrenti che mi vengono proposti. La selezione la fanno altri. Un caro saluto!».

Eppure qualche giorno fa il conduttore del Gf aveva fatto mea culpa ammettendo che le scelte dei concorrenti delle precedenti edizioni erano state sbagliate.