Il Grande Fratello cambia programmazione. L'annuncio di Signorini in diretta. Ecco quando andrà in onda

Dopo il calo di ascolti di venerdì scorso, il Grande Fratello corre ai ripari e cambia giorno di programmazione. L'annuncio da parte di Alfonso Signorini durante la diretta della terza puntata di lunedì 18 settembre. Resta fisso il lunedì, ma non ci sarà più l'appuntamento del venerdì sera. Ecco quando andrà in onda.

Si cambia giorno

Il Grande Fratello non andrà più in onda di venerdì. La prossima puntata andrà in onda fra soli due giorni esattamente giovedì 21 settembre, sostituendo così "La voce che hai dentro", la fiction di Massimo Ranieri.

Un cambio di programma che potrebbe essere dettato dal clamoroso crollo degli ascolti dello scorso venerdì.

Toccherà dunque a Massimo Ranieri sfidare Carlo Conti che proprio venerdì 22 settembre ritorna su Rai 1 con la prima puntata di Tale e Quale Show. Non si sa se questo sarà un cambio definitivo o temporaneo. Confermato invece l'appuntamento del lunedì.