La Regina Camilla rinuncia alla corona del Koh-i-Noor, il diamante più prezioso, «scelta sostenibile»

Incoronazione politicamente corretta e sostenibile per Camilla che sceglie per il rito di maggio una corona 'riciclata'. Buckingham Palace ha annunciato che la regina consorte non userà per la solenne cerimonia la corona con il diamante più famoso di tutti i tempi, il Koh-i-Noor.

Motivo? Richiamerebbe troppo il colonialismo britannico in India e il periodo in cui la monarchia inglese entrò in possesso della pietra favolosa. Camilla si accontenterà di una corona con i diamanti Cullinan III, IV e V, appartenuti alla Regina Elisabetta che li utilizzava sotto forma di spille sui sui formidabili tailleur. I tre diamanti verranno incastonati in una corona riciclata, appartenuta alla Regina Maria. “La scelta di Sua Maestà va nell'interesse della sostenibilità e dell'efficienza" ha fatto sapere Buckingham Palace.

Un portavoce del partito Bharatiya Janata del primo ministro indiano, Narendra Modi, ha recentemente dichiarato che il diamante "riporta alla mente ricordi dolorosi del passato coloniale". Di fatto il Koh-i-Noor rimase in India fino al 1849 quando il Punjab fu annesso ai possedimenti britannici con il trattato di Lahore che prevedeva anche la consegna del diamante alla corona britannica. Il diamante fu consegnato alla regina Vittoria nel 1850 ed esposto nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra. Nel 1853 il diamante fu incastonato su una tiara con altri 2000 diamanti su ordine della regina Vittoria. Nel 1911 fu montato su una corona in platino composta esclusivamente da diamanti in occasione dell'incoronazione della consorte di re Giorgio V. Il diamante fu trasferito poi sulla corona di Elizabeth Bowes-Lyon, consorte di Giorgio VI, dove si trova tuttora.