Kate Middleton e il cancro, disgelo tra Harry e Meghan? I Sussex e le telefonate a William e alla principessa: i segnali

Meghan e Harry hanno telefonato a William e Kate dopo la scoperta del cancro. Che il dramma della principessa del Galles possa portare a un disgelo con i Sussex? A sottolinearlo è oggi in particolare il Daily Mail, riprendendo notizie rimbalzate dai media Usa, il Paese in cui Harry e Meghan vivono da quasi 4 anni, stando alle quali i duchi di Sussex sono rimasti all'oscuro della diagnosi della 42enne principessa di Galles fino a ieri: ma si sono comunque affrettati nelle scorse ore a chiamare direttamente al telefono tanto lei quanto William.

Le due telefonate e gli auguri

Il Mail non è in grado di confermare se si sia trattato di «chiamate vocali o in video», ma sottolinea che risultano esservi state due telefonate separate - a Kate e a William - fatte sia da Harry sia da Meghan.