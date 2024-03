Kate Middleton e Re Carlo malati, il pranzo privato e il sovrano in vestaglia alla London Clinic per confortare la nuora. «Per lui è come una figlia»

Re Carlo e Kate Middleton, la sua "amata nuora", hanno pranzato insieme il giorno prima della diffusione del video con il quale la principessa del Galles rivelava di essere malata di cancro. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il monarca 75enne si è recato giovedì da Londra al Castello di Windsor per un pranzo privato, nel corso del quale i due, entrambi alle prese con un tumore, si sono confidati su come stanno affrontando la malattia.

Il pranzo e la commozione del Re

E Kate si è confrontata con il suocero anche sul video con il quale aveva deciso di uscire allo scoperto.

Ma non era la prima volta che i due, sottoposti a due operazioni quasi contemporanee, lui per la prostata ingrossata e lei per un intervento addominale, si vedevano nel corso della malattia. Fonti rivelano infatti che mesi prima, quando erano entrambi ricoverati, Re Carlo aveva indossato la vestaglia ed era andato personalmente a confortare Kate, reduce dall''intervento chirurgico alla London Clinic.

Le storie parallele

Due storie parallele: i due interventi infatti sono stati annunciati lo stesso giorno. Poco dopo, mentre le condizioni di Kate erano ancora riservate, era stata annunciata la diagnosi di tumore per il Re, che al momento è già sotto chemioterapia. Due modi diversi di rivolgersi alla nazione: se per Carlo è stato diffuso un comunicato ufficiale, Kate ha deciso di comparire in prima persona, spiegando coraggiosamente alla nazione e al mondo di doversi sottoporre a chemioterapia preventiva. Una scelta in parte personale, in parte imposta dalle circostanze che hanno visto proliferare le illazioni sulla "scomparsa" della principessa soprattutto dopo la foto "ritoccata" nella quale compariva con i tre figli.

Dopo il pranzo con la nuora, alla quale è fortemente legato, il Re è apparso «visibilmente commosso», rivelano le fonti. Carlo ha sempre avuto un "debole" per la nuora, che spesso si è rivolta a lui per consigli. «I due sono molto vicini, e lui considera Kate la figia che non ha mai avuto. C'è molto su cui possono confrontarsi al momento, appoggiandosi uno sull'esperienza dell'altro nella lotta alla malattia».