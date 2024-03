Camilla, bagno di folla per la regina. Gli applausi e la frase su Kate: «È emozionata per il sostegno»

Applausi a pioggia e bagno di folla per la regina Camilla - punto di riferimento della famiglia reale britannica in questo momento segnato dai problemi di salute di re Carlo III e da quelli di Kate, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono William - tornata oggi a rappresentare in solitaria casa Windsor in una visita ufficiale: dopo l'Irlanda del nord stavolta a Shrewsbury, storica cittadina dell'Inghilterra profonda.

Centinaia di persone ad accogliere la regina

Accolta da centinaia di persone, Camilla, 76 anni, si è mostrata sorridente e in forma, e ha scambiato parole e sorrisi con diverse persone assiepate lungo il percorso della sua passeggiata a piedi fino alla sede del mercato agricolo locale, recentemente ristrutturato nel cuore della città: capoluogo della contea dello Shropshire, nelle Midlands inglesi, noto per il centro medievale e per aver dato i natali a Charles Darwin.

La frase su Kate

Quanto alle richieste di rassicurazione di alcuni sudditi sulle condizioni della principessa di Galles, che ha a sua volta svelato la settimana passata di avere un cancro e di essere sotto chemioterapia, Camilla ha risposto così: «So che Catherine è emozionata per tutti i gentili auguri e le espressioni di sostegno».