A causa della malattia che terrà lontana Kate dagli impegni ufficiali, la monarchia britannica si ritrova per la prima volta priva di una giovane principessa. La figura della principessa nel fiore degli anni, bella, elegante, felice o infelice che fosse, è stata un’icona di tutte le fiabe e di ogni casa reale. Kate l’ha finora rappresentata al meglio: sempre impeccabile, disponibile, alla mano, sorridente, apparentemente infaticabile e indistruttibile. Un riferimento per tante donne della sua età, pronte a correre a comprare le scarpe, le borse o gli abiti che lei indossa, o anche solo capi somiglianti se il prezzo è troppo alto. Nelle fiabe, una bella giovane sposa un principe e poi vivono felici e contenti. Tra Diana e Carlo non era andata così, ma tra William e Kate sì. A rendere lei ancora più popolare c’è stato poi il fatto che veniva da una famiglia di gente comune: come nelle fiabe, aveva conosciuto William per caso e l’aveva poi sposato, anche se dopo molti anni di attesa, separazioni, riconciliazioni e lacrime versate. Le principesse di sangue reale rimaste nella famiglia sono Anna, la sorella di Carlo, che ha ormai 74 anni e non è più da tempo un’icona di stile né forse ha mai preteso di esserlo, le figlie di Andrea, Eugenia e Beatrice, oggi costrette nell’ombra dell’impresentabile padre, e la figlia di William e Kate, Charlotte, che ha solo 8 anni.

APPROFONDIMENTI

Le teorie del complotto

OLTREOCEANO

In America c’è un’altra piccola principessa reale, Lilibet (3 anni) e una duchessa, Meghan, che in base alle regole della casa potrebbe anche lei fregiarsi del titolo di principessa, ma solo usando il nome del marito: potrebbe infatti farsi chiamare principessa Harry, cosa che però in California nessuno apprezzerebbe. I Sussex hanno mandato a Catherine un messaggio giudicato da tutti burocratico e poco affettuoso: «Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace». Ma si tratta comunque di un ramoscello d’ulivo lanciato per vedere se riceverà qualche risposta. Per ora non è arrivata. Harry e Meghan hanno saputo del tumore di Kate dalla televisione e non sono stati informati in anticipo. Troppe cose dette loro in famiglia e in confidenza sono finite poi nelle interviste e nei libri, e non c’è da fidarsi. Si dice che Harry abbia telefonato al fratello, mentre è molto improbabile una telefonata di Meghan a Kate, che difficilmente avrebbe risposto.

APPUNTAMENTO A MAGGIO?

Harry verrà in Gran Bretagna a maggio per i suoi Invictus Games e ci potrebbe essere un’occasione di incontro. Quando Carlo annunciò il suo, di cancro, Harry fece sapere che era disponibile a tornare parzialmente in servizio, ma il padre lo ricevette solo per mezz’ora e lo mandò a dormire in albergo. Fallite le iniziative con Netflix e Spotify, affievolito il clamore per il libro di Harry e ormai definitivamente tramontata l’epoca in cui si poteva campare parlando male della propria famiglia, i Sussex avranno presto seri problemi economici se vogliono continuare a mantenere l’attuale tenore di vita. Meghan è infatti tornata a fare quello che faceva prima di partire per Londra e conoscere Harry: convincere online la gente che le candele, i saponi e le marmellate che consiglia e vende sono i migliori possibili. Non è mai una buona cosa andare in giro per il mondo riuscendo in grandi imprese, come sposare un principe e scardinare una famiglia reale, solo per ritornare poi da dove si era partiti a fare quello che si faceva prima. Può darsi che Meghan sogni dunque la grande riconciliazione, che le permetterebbe di occupare l’enorme spazio vuoto lasciato dalle malattie e dalla mancanza di giovani e affascinanti principesse. E può darsi che di notte, tra sé e sé, ogni tanto pensi: che stupida sono stata.