«Kate Middleton è in coma», «ha donato un rene al Re», il palazzo smentisce le teorie (assurde) sulla sua salute: «Ecco come sta davvero»

C'è chi dice sia in coma, chi abbia donato un rene a Re Carlo. Altri (i più spiritosi) suggeriscono che la principessa si stia riprendendo da un lifting brasiliano. Ma la domanda che si fanno tutti (sudditi in primis) è: che fine ha fatto Kate Middleton? Chiusa nell’Adelaide Cottage di Windsor, in convalescenza dopo l’intervento all’addome subito lo scorso 16 gennaio, la principessa è un fantasma. Non si fa vedere da mesi e non riapparirà in pubblico fino ad aprile. Un’eccessiva segretezza che ha spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace.

I nuovi aggiornamenti

Spiegazioni che, dopo pressioni di stampa e sudditi, sono finalmente arrivate. Ieri sera, in una nuova dichiarazione, un portavoce del Palazzo ha cercato di rassicurare i sostenitori dopo che sui social media sono scoppiate speculazioni che mettevano in dubbio la possibile ubicazione della principessa. Kate non si vede in pubblico dal giorno di Natale. ll portavoce reale ha dichiarato: «Kensington Palace ha chiarito a gennaio le tempistiche del recupero della principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi. Questa guida è valida». Tuttavia, hanno aggiunto che Kate continua a stare "bene". Il palazzo fa riferimento a un comunicato pubblicato il 17 gennaio, in cui si annunciava che la principessa era stata sottoposta a un intervento chirurgico e che intendeva tornare agli impegni reali dopo Pasqua, che cade di domenica.

Quella dichiarazione recitava: «La Principessa del Galles apprezza l’interesse che questa affermazione susciterà.

Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli; e il suo desiderio è che le sue informazioni mediche personali rimangano private. Kensington Palace, pertanto, fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere. La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti gli interessati per aver dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di reintegrarne il maggior numero possibile, il prima possibile».

La misteriosa assenza di William



A far insospettire i Royal watcher è stata anche l’improvvisa assenza del marito William alla cerimonia in memoria del padrino, re Costantino di Grecia, tenutasi ieri proprio a Windsor, in presenza della regina Camilla (Carlo è rimasto a casa mentre si sottopone alle cure anti-tumorali). William avrebbe dovuto fare le veci del padre ma , nonostante abiti a pochi metri dalla chiesa, si è dileguato senza offrire spiegazioni, parlando solo di una "questione personale". Cosa che ha indotto il palazzo a specificare sbito che la principessa sta bene e questa assenza non ha niente a che vedere con le sue condizioni di salute.

Le fantasiose teorie



Ma una cosa è certa: Kate non si vede in pubblico dalla passeggiata annuale della famiglia reale alla funzione religiosa a Sandringham il giorno di Natale. La verità è che la principessa si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico addominale. Ma ciò non ha impedito alle persone di condividere le proprie teorie su “dove sia Kate” sui social media. Una teoria particolarmente bizzarra suggerisce che la principessa sia in realtà a Miami, dove si sta riprendendo da un lifting brasiliano. Altri sui social media hanno scherzato sul fatto che abbia trovato lavoro alla Willy Wonka Chocolate Experience di Glasgow. Un'altra teoria suggerisce che Kate sia Banksy, mentre un'altra ancora dice che avrebbe donato un rene al re.Kate di solito gode di buona salute, ma in precedenza era stata ricoverata in ospedale mentre era incinta dopo aver sofferto di iperemesi gravidica, una grave nausea mattutina. Come il resto della famiglia reale, ha avuto un paio d'anni impegnativi e turbolenti, con il Giubileo di Platino e la morte della defunta Regina nel 2022, e l'incoronazione nel 2023, oltre ad adattarsi al suo nuovo ruolo di Principessa di Galles.