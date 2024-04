«Lavoro come cuoco in un pub con una cucina da incubo: cibo per terra e piatti sporchi. Ho provato a pulire, mi hanno licenziato dopo 3 giorni»

Entusiasmo, speranza, voglia di mettersi in gioco e far valere le proprie competenze e conoscenze accompagnano spesso l'inizio di un nuovo lavoro. E sono stati proprio questi sentimenti a sostenere i primi passi in un popolare pub di un giovane cuoco determinato a fare la differenza, convinto che la sua fervida passione per la cucina e il rispetto per gli standard di sicurezza alimentare avrebbero elevato la qualità del servizio offerto. Un impegno verso l'eccellenza e la sicurezza alimentare che non solo rifletteva i suoi valori personali, ma sottolineava anche la sua dedizione a fare del suo luogo di lavoro un esempio positivo nel settore della ristorazione.

Inaspettatamente, sono state proprio queste buone intenzioni a portare al licenziamento di Alex Makes, dipendente di un pub di Clermont, in Florida, dopo soli tre giorni di lavoro.

Licenziato dopo tre giorni

L'ormai ex cuoco ha scatenato un'ondata di indignazione sui social media dopo aver perso il lavoro.

Alex ha denunciato pubblicamente le pratiche insicure del pub dove lavorava, sollevando preoccupazioni significative sulla salute pubblica. Il giovane aveva iniziato il suo incarico con l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza alimentare, ma dopo aver espresso ai proprietari la necessità di implementare cambiamenti urgenti per migliorare l'igiene e prevenire rischi sanitari, è stato licenziato solo tre giorni dopo il suo ingresso in cucina.

In un video pubblicato su TikTok, Alex ha messo in luce diverse gravi mancanze. Nella lavastoviglie - spiega -non veniva utilizzato il sapone, ma ci si limitava a spruzzare acqua calda sui piatti. Le condizioni di conservazione degli alimenti sono descritte come «totalmente disgustose»: cibo conservato sul pavimento, carne cruda stipata sui barili di birra, mancanza di etichette con origine e provenienza degli alimenti. Tutte chiare infrazioni alle norme igienico-sanitarie che il cuoco non ha esitato a denunciare alle autorità competenti.

Durante i suoi brevi giorni di impiego, l'ex dipendente ha anche dedicato tempo a pulire personalmente alcune attrezzature della cucina, come friggitrici e grill, documentando la differenza sostanziale prima e dopo le sue operazioni di pulizia e sollecitando i suoi follower a giudicare i miglioramenti-

La reazione

La rivelazione delle pratiche insicure del pub ha non solo catturato l'attenzione di migliaia di utenti su TikTok ma ha anche incoraggiato altri ex dipendenti a venire avanti con testimonianze simili, confermando le accuse di Alex. L'eco di questa situazione ha portato a un'ondata di supporto per il cuoco, apprezzato per la sua trasparenza e il coraggio nel denunciare i pericoli nascosti dietro le quinte di alcuni ristoranti.