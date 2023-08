Marica Pellegrinelli parla del tumore per la prima volta sui social: «Ecco come l'ho scoperto»

Marica Pellegrinelli qualche settimana fa ha raccontato di avere un tumore. L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha spiegato di essere stata operata all'ovaio destro e di aver dovuto rimovere una massa. Marica non era più tornata sull'argomento, ma recentemente ha dato nuovamente spazio a questo capitolo della sua vita sui suoi social.

I sintomi

La Pellegrinelli ha spiegato come ha scoperto la malattia: «Principalmente dolori alle spalle fortissimi... negli ultimi due mesi anche durante i rapporti», ma ha poi voluto chiarire, «Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo».

La modella ha chiarito cosa ha passato prima della diagnosi, sottolineando di aver sofferto a lungo di forti dolori. A una followers che le ha chiesto dei dettagli ha detto: «Dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti. Quindi nausea, gonfiore ormonale e blue period».

La diagnosi

Non è stato facile arrivare alla diagnosi per la Pellegrinelli, dopo aver visto una lunga serie di dottori, come ammesso da lei stessa in un'intervista, ha scoperto di avere un tumore e si è operata: «Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa, ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta: la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita».