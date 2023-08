Aurora Ramazzotti, gli auguri a Raffaella, figlia di Eros e Marica Pellegrinelli: «Mi hai insegnato l'amore fraterno»

Teneri auguri quelli di Aurora Ramazzotti per sua sorella Raffaella, figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Un post dolcissimo per i suoi 12 anni in cui la conduttrice figlia d'arte posta scatti inediti. In uno di questi Raffaella tiene tra le braccia suo figlio, il piccolo Cesare.

Aurora Ramazzotti e gli auguri alla sorella Raffaella

«Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno», scrive Aurora su Instagram.

Michelle Hunziker: «Avrei voluto 10 figli. Ero una matta, Eros era disperato. La nascita di Cesare? Non la dimenticherò mai»

«Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me. - continua - Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita.

Auguri amore mio»

Aurora Ramazzotti è molto legata alla sua famiglia allargata e ai suoi fratelli e sorelle: dai figli di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, a quelli di Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, Raffaella e Gabrio Tullio.