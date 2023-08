Pamela Prati, ecco chi è Simone Ferrante: la nuova fiamma 19enne della showgirl

Si chiama Simone Ferrante la nuova fiamma di Pamela Prati, modello, 19 anni, è stato paparazzato da Diva e Donna in compagnia della showgirl nelle scorse settimane.

Per lavoro Ferrante è spesso in giro per l’Italia e per l’Europa tra Londra e altre città della moda. I rumors sulla loro love story si ricorrevano già da diversi di giorni. Pamela Prati aveva scatenato i fan postando su Instagram una foto di un uomo ritratto di spalle insieme a una dedica romantica: «Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento».

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato? Chi è Simone Ferrante: il modello ha solo 19 anni

Ora i due non si nascondono più nelle notti d'estate della Capitale incuranti della differenza d’età di 45 anni. Negli scatti teneri baci e scambi romantici.

Chi è Simone Ferrante

Occhi verdi, un metro e 88 centimetri di altezza. il giovane non ha esperienze televisive ma conosce alcuni tra i volti più noti del mondo dei reality made in Mediaset come il Grande Fratello Vip. Sul suo profilo molti gli scatti da set, è seguito dall'agenzia Elite Model World.

Chissà se dopo la vicenda di Mark Caltagirone la nuova fiamma riuscirà a rendere di nuovo felice la showgirl del Bagaglino.