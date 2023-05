Marito vola in prima classe e manda moglie e figli in economy: «I bimbi si sentono soli»

Lo sfogo di una donna sta facendo il giro del mondo. La donna ha voluto rivolgersi in modo anonimo al New York Times, rivelando le particolari usanze del marito quando si tratta di dover viaggiare in aereo. Secondo quanto riferito, l'uomo adora viaggiare in modo confortevole e, così, quando vola compra sempre il biglietto in prima classe. E fin qui, nessun problema. I motivi di lite con la moglie nascono quando sull'aereo devono salire anche lei e i loro due figli di 12 e 16 anni...

«È successo anche recentemente quando abbiamo deciso di fare una vacanza a Parigi - racconta la donna che ci tiene a restare anonima -.

Quando viaggiamo tutti insieme, lui si compra il biglietto in prima classe e a noi ci manda in economy. E si giustifica dicendo che quattro biglietti in prima classe sono una spesa troppo onerosa per le casse della nostra famiglia. Ma non solo. I bambini potrebbero sentirsi soli, mi dice sempre. Quindi vuole che io vada con loro. Ma credo che sia una cosa ingiusta».

La donna si sfoga sul quotidiano statunitense dicendo che non è affatto giusto che lei e i suoi figli debbano viaggiare in economy, mentre il marito si gode gli agi e i vantaggi della prima classe. «È sbagliato che io desideri viaggiare al fianco di mio marito? Addirittura è arrivato a proporre di viaggiare su voli diversi per non creare questi attriti... è veramente egoista! Io lo amo e amo viaggiare con lui e i miei figli, quando siamo in vacanza è un sogno, ma proprio non riesco a digerire questo suo egoismo quando si tratta di dover volare».

He’s an ASSHOLE. But let me also highlight here that the mother suggests both flying first class and leave the kids in the back in economy plus. They probably deserve each other. L



My Husband Flies First Class and Puts Me in Coach. Is That Fair? https://t.co/bkNTPl3VFf — Tom and Lorenzo (@tomandlorenzo) May 20, 2023

La sua lettera anonima ha alzato un vero e proprio polverone sui social network. Tutti vogliono dire la loro su un tema tanto bizzarro quanto preso a cuore dagli utenti. «Tuo marito pensa che siccome è lui quello che porta i soldi a casa, allora sia lui l'unico che deve beneficiare dei comfort», scrive un'utente indignata.

Ma i commenti giungono anche da professionisti del settore. Tra chi ha voluto dare un parere alla donna, ci ha pensato anche la psicologa Susan Fiske che ha scritto: «Siamo macchine a confronto. Tuo marito sa benissimo che crea disparità e malumori comportandosi così, ma continua a farlo perché evidentemente c'è qualcosa che vuole farti pagare. Vuole godersi i suoi anacardi riscaldati e il sedile reclinabile su un volo, per dispetto. Quindi vi consiglio di risolvere i vostri problemi in intimità, senza coinvolgere tutti gli Stati Uniti. Avete bisogno di chiarirvi parlando e di discuterne in intimità».

E mentre tutti danno ragione alla psicologa, il comportamento dell'uomo ha fatto infuriare centinaia di migliaia di utenti. «La dottoressa ha ragione, aver condiviso questa storia così strana su un giornale così letto sicuramente non aiuterà il vostro rapporto», si legge nei commenti sui social.

«Io mi sarei offeso così tanto che non ti parlerei mai più - rincara la dose un altro utente -, ma è indubbio che tu lo abbia fatto perché disperata. Immagino tu abbia provato molte volte a chiarire questo aspetto con tuo marito e questo sia stato un ultimo disperato tentativo... vi auguro di potervi chiarire e tornare a viaggiare (insieme) con il sorriso».