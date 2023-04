Michael J. Fox e il Parkinson: «Non vivrò fino a 80 anni, ogni giorno diventa più difficile»

Micheal J. Fox ha parlato riguardo alla sua morte e il morbo di Parkinson in un'intervista. La star di Hollywood, 61 anni, riconosce in modo straziante che non si aspetta di raggiungere il suo 80esimo compleanno a causa della malattia. A Michael è stato diagnosticato per la prima volta il Parkinson nel 1991, quando aveva solo 29 anni, e nove anni dopo ha reso pubblica la notizia. Dopo decenni di campagne, raccolta fondi e consapevolezza della condizione, Michael apparirà in una serie di interviste per discutere di come ha vissuto la vita con il Parkinson.

Un'anteprima della sua intervista alla CBS Sunday Morning lo ha mostrato mentre afferma: "La mia vita è organizzata in modo che... posso portare con me il Parkinson se devo". L'attore prosegue spiegando che la malattia gli ha fatto rivalutare il suo approccio alla vita e afferma: "Non si muore di Parkinson. Si muore con il Parkinson". Continua spiegando che coloro che soffrono della malattia rischiano lesioni, come cadere, soffocare o ammalarsi di raffreddore che a sua volta può rivelarsi fatale. In modo straziante, ha aggiunto: "Ho pensato alla mortalità di questo... non avrò 80 anni".

All'inizio di questa settimana, Michael ha spiegato a Entertainment Tonight che il lavoro svolto dalla sua Michael J. Fox Foundation mira a migliorare la vita degli altri a rischio di malattia. Ha sottolineato che i suoi team stanno lavorando per escogitare nuovi modi per rilevare e curare il Parkinson. Ha detto: “L'idea di un biomarcatore… un modo per identificare la malattia prima che la malattia sia presente.

"Quando mi è stata diagnosticata, avevo una piccola contrazione al mignolo ma... con questo, possiamo identificare la malattia molto presto e aiutare la progressione e sostanzialmente curare prima del gioco." Ha spiegato che lotta con le sue stesse condizioni. Ha detto allo sbocco: “Non mentirò, sta diventando difficile, sta diventando più difficile. "Ogni giorno è più duro. Ma, ma è... è così che va." Un documentario intitolato Still: A Michael J. Fox Movie andrà in onda su Apple TV+ il mese prossimo e mostrerà l'attore di Ritorno al futuro mentre esplora e discute della sua condizione. Sono state mostrate clip del documentario per evidenziare lo spettacolo, inclusa la star che discute di come sua moglie, Tracy Pollan, ha reagito quando ha ricevuto la diagnosi.

Ricorda che lei sussurrò "nella malattia e nella salute" dopo aver rivelato la notizia della sua diagnosi. La coppia si è incontrata sul set di "Family Ties" nel 1985 quando Tracy è stata scelta come l'interesse amoroso del suo personaggio, e la coppia si è poi sposata nel 1988. La coppia condivide quattro figli insieme; un figlio di nome Sam, le figlie gemelle Aquinnah Kathleen e Schuyler Frances e un'altra figlia di nome Esmé Annabelle.