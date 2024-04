Michelle Comi fidanzata con Er Brasiliano, un porno insieme su OnlyFans: «È un galantuomo, mi ha conquistata coi suoi modi»

Lei ha lasciato un lavoro a tempo indeterminato all'Istituto tumori di Milano per sbarcare su OnlyFans. Lui ha un passato criminale ed è diventato famoso grazie alle dirette Instagram, prima, e si è lanciato nella musica, poi. Michelle Comi e Er Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci, da qualche tempo fanno coppia fissa sui social e nella vita. E ora hanno anche girato un porno insieme: ad annunciarlo sono stati proprio loro durante una puntata de La Zanzara su Radio 24, ospiti di Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. Oltre alla novità, la puntata con gli influencer come ospiti rapidamente diventata virale grazie alle risposte di Michelle Comi alle provocazioni del conduttore.

Er Brasiliano su OnlyFans, il porno con Michelle Comi

La prima domanda è se faccia anche la escort: «Virtuale? Allora sì.

Faccio l'influencer da quattro anni, sono esplosa quando ho aperto OnlyFans». Michelle racconta anche il tipo di contenuti che gli abbonati possono trovare seguendo il suo account, e si tratta di sesso esplicito. Ora anche insieme al Brasiliano: da qualche settimana i due si mostrano insieme sui social e sostengono di essere una coppia, anche se tra i follower il dubbio che si tratti di una finzione serpeggia. «È il mio primo film erotico/hard», dice l'influencer romano che ammette anche di aver aperto un suo canale su OnlyFans. «Ci siamo annusati, ci siamo scelti insieme, lui ha dovuto conquistarmi perché io sono una principessa», ha spiegato Michelle. Come? «Con i suoi modi da gentiluomo», la risposta.

Black humor

Il discorso ha poi toccato la recente polemica che ha coinvolto Michelle Comi in seguito alla pubblicazione di un video in cui, insieme ai comici del duo Toscano ha utilizzato la parola Auschwitz al posto di outfit. «Era black humor, oggi si fa su tutto ma appena tocchi quella casta... Mi hanno messo alla gogna per un gioco innocente, a me quello che è successo ad Auschwitz fa schifo», ha detto.

Soldi e studio

Le domande virano sull'attualità, da Lilli Gruber e il suo libro sul porno («Non so chi sia questa signora, non la conosco») a chi siano il presidente della Repubblica o del Consiglio. Michelle è impreparata sull'attualità, ma non se ne vergogna e, anzi, ne spiega il motivo: «Mi basta conoscere le cose del mio mondo. Sono fortunata, sono nata bella e non ho bisogno di altro. Senza studiare posso ottenere tutto». A tal proposito, non dichiara apertamente le cifre che guadagna su OnlyFans, ma di sicuro hanno poco a che vedere con i 1.400 euro di quando lavorava come statale.